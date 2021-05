”Klockan slår. Alla”, skrev Stanisław Jerzy Lec. Hur lever då tiden med dagens jubilar, Bob Dylan, och hur lever han i tiden?

Grattis, Bob! 80 år, ojdå, vad tiden går … Redan för över ett halvsekel sedan sjöng Dylan om hur tiderna förändras och hur han var så mycket yngre nu än förr i låtarna The Times They Are A-Changin' oc...