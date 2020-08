BNP minskade med 4,5 procent – ekonomin har nu krympt i tre kvartal

Exporten har minskat och ekonomin har krympt redan under en längre tid.

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade volymen av bruttonationalprodukten under tiden från april till juni med 4,5 procent från föregående kvartal. Jämfört med andra kvartalet 2019 minskade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 6,4 procent.

Samhällsekonomin i Finland har nu krympt under tre kvartal i följd. Under januari-mars minskade bruttonationalprodukten med 1,9 procent från föregående kvartal och med 1,3 procent från året innan.

Enligt Eurostats preliminära uppgifter minskade bruttonationalprodukten inom EU-området under andra kvartalet med rentav 11,7 procent från föregående kvartal och med 14,1 procent från året innan.

I Finland minskade den totala efterfrågan under april–juni med 7,5 procent från året innan. Även utrikeshandeln och den privata konsumtionen minskade kraftigt. Investeringarna och de offentliga konsumtionsutgifterna ökade inte heller.

Antalet sysselsatta personer minskade under april-juni med 3,2 procent och antalet arbetade timmar med 6,2 procent från året innan. Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa arbetslöshetstalet under april–juni 8,9 procent, under motsvarande period året innan var det 7,7 procent.