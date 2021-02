Blodtjänst samarbetar med Facebook – vill hitta nya blodgivare

Varje donation kan hjälpa upp till tre patienter.

Det behövs 800 donationer varje arbetsdag för att tillgodose patienters behov i Finland.

Blodtjänst behöver minst 20 000 nya givare per år.

2019 samlade Blodtjänst nästan 200 000 bloddonationer.

Blodplättarna, som exempelvis ges till cancerpatienter, kan bara förvaras i fem dagar. Därför behövs regelbundna donationer under hela året och nya donatorer varje dag.

Blodtjänst samlar endast in blod för att tillgodose behoven hos finska sjukhus.

Unga kvinnor mellan 18-25 år rekommenderas att donera blod högst en gång per år, medan andra kvinnor högst 2-3 gånger per år och män högst 3-4 gånger per år. Lägsta intervallet mellan bloddonationer är 91 dagar för kvinnor och 61 dagar för män.

Facebooks funktion för bloddonation tar inte hänsyn till om du kan donera eller inte. På Blodtjänsts sajt kan du kontrollera om du kan ge blod.

Att donera blod är tryggt även under pandemin.