Blodplasma mot covid-19 nödgodkänns i USA

Blodplasma har nödgodkänts av det amerikanska läkemedelsverket FDA som behandling för covid-19. Det betyder att läkare i USA nu kan ge sjuka patienter blodplasma från tillfrisknade personer för att behandla sjukdomen.

– Det är med glädje som jag i dag gör ett synnerligen historiskt tillkännagivande, sade Donald Trump på en presskonferens från Vita huset, strax efter det att FDA meddelat sitt beslut om nödtillstånd.

Tidiga studieresultat tyder på att patienter kan tillfriskna snabbare och att dödligheten kan minska om blodplasma från tillfrisknade personer ges inom de första dagarna efter det att en covidsjuk patient har lagts in på sjukhus.

– Dagens åtgärder kommer dramatiskt att öka tillgången på den här behandlingen, säger president Donald Trump.

Det är antikropparna mot covid-19 som finns i tillfrisknade patienters blodplasma som antas hjälpa sjuka att bekämpa viruset.

FDA har sedan tidigare tillåtit blodplasma som behandling för covid-19 under vissa villkor, till exempel för kliniska studier eller för att behandla mycket allvarligt sjuka. Hittills har därför redan omkring 70 000 patienter behandlats med blodplasma i USA enligt FDA, och behandlingen anses vara säker utifrån en analys av 20 000 patienter som myndigheten har gjort.

– Baserat på vetenskap och data har FDA fattat det oberoende beslutet att behandlingen är säker och mycket effektiv, säger Trump.

Hittills har smittan kostat över 176 000 amerikaner livet och presidenten är under hård press att få sjukdomen under kontroll inför det kommande presidentvalet. Under presskonferensen i Vita huset hyllade Trump FDA:s beslut om nödtillstånd och han beskrev blodplasma som en mycket effektiv behandling som kommer att rädda oräkneliga liv.

FDA är dock mer försiktigt.

"Den här produkten kanske kan vara effektiv vid behandling av covid-19 och... de kända potentiella fördelarna av produkten väger upp de kända och potentiella riskerna," skriver FDA i ett uttalande.

Studieresultaten som hittills har kommit pekar på en minskad dödlighet med 35 procent en månad efter behandlingen, om patienten är under 80 år och inte ligger i respirator.

– Blodplasma fungerar antagligen, även om det fortfarande måste bevisas i kliniska studier, men det är inte en akutbehandling för de som redan är allvarligt sjuka, säger Len Horovitz, som är lungspecialist på Lenox Hill Hospital i New York.

Han anser att blodplasma antagligen är betydligt bättre att sätta in direkt efter att patienten exponerats för viruset, när kroppen försöker att bekämpa infektionen. Problemen är att lagret av blodplasma från tillfrisknade patienter är begränsat och att kan bli svårt att behandla alla patienter i ett tidigt stadium av sjukdomen.