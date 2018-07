Blixtar och dunder! På fredag är åskan här

På torsdagen är vädret ännu varmt och soligt, men redan på fredagseftermiddagen kan de som bor i södra Finland vänta sig svalkande åsk- och regnskurar. Värmeböljan ser däremot inte ut att avta, utan fortsätter enligt prognoser åtminstone ännu i en vecka.

Under fredagen rör sig ett lågtrycksområde över Finland. Meteorologiska institutet varnar för kraftiga regnskurar i södra och mellersta Finland redan under fredagen, och under helgen i stora delar av landet.

På lördagen varnar Meteorologiska institutet för regn i hela landet förutom Lappland. Det kan även förekomma hagelskurar.

På söndagen rör sig regn- och åskområdet i riktning mot öster och norr.

Varning för skogsbrand gäller i hela landet under torsdagen och fredagen, samt vid västkusten och i Lappland även under helgen. Om åskan kommer utan nederbörd, finns det en risk att blixten tänder eld på den torra vegetationen.