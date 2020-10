Sufjan Stevens är mest känd för sin nedstämda indiefolk. När han nu ger sig in på en mera syntpoppig bana är resultatet otroligt bra, även om det inte är det bästa Stevens gjort.

