Bläckfisk kan "känna" ljus med sina armar

Bläckfiskar reagerar reflexmässigt på ljus när det hamnar på djurets armar, även om den inte kan se det med sina ögon.

Utan leder och ben kan bläckfiskens arm röra sig i vilken riktning som helst. Lägg då till att den har åtta stycken, och man kan tänka sig att det kan vara svårt att hålla reda på alla.

Nu har israeliska forskare möjligtvis upptäckt en ledtråd kring hur bläckfisken håller koll på sina lemmar, i en studie som publicerades tidigare i februari i Journal of Experimental Biology. Armarna kan nämligen reagera på ljus, även om bläckfisken inte ser ljuset i fråga.

Bläckfiskar (cephalopoda) hör till familjen blötdjur, och har funnits på jorden i 485 miljoner år. I dag finns fyra underarter, där alla antingen har armar eller tentakler. De andas med gälar och är ryggradslösa. De flesta lever som mest några år, med undantag för pärlbåtar (nautildae) som kan leva längre. Den stora Stillahavsbläckfisken Enteroctopus dofleini kan väga uppemot 50 kilo och ha flera meters armomfång. Källa: Scripps Institution of Oceanography

Forskarna vid det akademiska centret Ruppin gjorde upptäckten när de studerade ett helt annat fenomen, bläckfiskens förmåga att ändra färg. När de lyste på bläckfiskens armar märkte de att den drog tillbaka dem, även om den för tillfället sov.

Forskarna fortsatte experimenten genom att låta bläckfisken söka mat genom att sticka in sin arm i ett hål i ett utrymme där den inte kunde se in. När forskarna då lyste på bläckfiskens arm drog den tillbaka armen i 84 procent av fallen, rapporterar The New York Times.

– De kan känna ljuset genom armen. De behöver inte ögonen för det, säger Nir Nesher, en av forskarna, till tidningen.

Exakt varför bläckfisken har den här förmågan är oklart, men en teori är att den kan hålla sig gömd, och inte riskerar att få bett av hungriga krabbor eller fiskar som kan förväxla en bläckfiskarm med en mask när de får syn på dem.

Inte heller är forskarna helt säkra på hur förmågan fungerar. Den verkar inte vara helt reflexstyrd, utan kräva bläckfiskens hjärna för att fungera. När forskarna sövde bläckfisken upphörde förmågan att fungera. Bläckfisken verkar inte heller vara direkt beroende av huden. För även om den blivit av med en bit hud reagerade den på ljuset när det föll direkt på den underliggande muskeln.