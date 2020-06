Black Lives Matter på Kino Reginas sommarrepertoar

Filmserien Do the Right Thing! består av ställningstagande filmer av afroamerikanska regissörer från åttiotalet till i dag.

På Kina Reginas sommarprogram står en serie om fyra filmer inspirerade av Black Lives Matter-rörelsen. Först ut är Spike Lees Do the Right Thing från 1989, om hur rasismen kulminerar i Brooklyn, New York, årets hetaste dag. Musiken till filmen är komponerad av Spike Lees far, jazzmusikern Bill Lee.

24-årige John Singletons tuffa förortsskildring Boyz n the Hood från 1991 hade premiär samma år som polisen misshandlade Rodney King och är alltså mer aktuell än någonsin.

Den Oscarsbelönade regissören Barry Jenkins film If Beale Streets Could Talk från 2018, baserar sig på en roman av James Baldwin. Den handlar om kampen för att få en oskyldigt fängelsedömd man friad.

Serien avslutas med en svart komedi, den afropsykedeliska satiren Sorry to Bother You från 2018 av Boots Riley.

På Kino Reginas sommarrepertoar finns därtill 50-årsjubilaren Paul Thomas Anderson, den franska aktrisen Anna Karina som avled i fjol och skräckmästaren Stephen King. Det blir också kriminal- och actionfilmer av Don Siegel och en filmserie på temat häxor.

Kino Reginas sommarprogram inleds den 30 juni, och biljetterna börjar säljas tisdagen den 23 juni. Säkerhetsavstånd tas i beaktande under visningarna, i salen med 250 platser släpps bara 70 personer in. Kino Regina finns i centrumbiblioteket Ode.