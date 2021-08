Under det senaste året har Helsingfors centrala rekreationsområden blivit viktiga platser för väldigt många stadsbor. Efter att Farfarsbron byggdes över till Blåbärslandet har det blivit avsevärt lättare att ta sig till ön. Allt fler invånare har sökt sig till ön för att promenera, fika, bada, cykla, klättra, spela fotboll och tennis eller åka skidor samt besöka Högholmens djurpark.

På ön finns en hel del gratis parkeringar, vilka ofta står helt tomma. Den förhållandevis stora parkeringsplatsen skulle behöva utvecklas för att tjäna fler syften än de fåtal bilister som nu lämnar bilen där. I stället för endast parkeringsplatser, föreslår vi att marken skulle användas för att skapa en trädgård och en dansbana. En dansbana ger rum för olika former av dansutövning under den varma delen av året. En trädgård fylld med dofter skulle ge både barn och vuxna en möjlighet att upptäcka olika sinnen. Detta skulle vara särskilt viktigt för barn i innerstaden som har mindre tillgång till naturen. Genom att utnyttja marken smartare skulle fler invånare ha möjlighet att utöva olika former av idrott och uppmuntras att vistas utomhus.

Senast när Kronbergsbron intill Högholmen med tillhörande spårvagnshållplats beräknas öppna år 2026, kommer behovet av parkeringsplatser att minska. Allt fler kommer att kunna färdas med spårvagn. Blåbärslandet är ett av de värdefullaste rekreationsområden i vår stad. Därför behöver den användas till fullo till rekreation för fler.

Fiskehamnenriksdagsledamot, stadsfullmäktig för De Gröna