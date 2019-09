Björneborg tillbaka på flygkartan med brasilianskt propellerplan – "Flyget är absolut nödvändigt för näringslivet"

Det svenska flygbolaget Nextjets konkurs i fjol försatte Björneborg i flygoffside. För att trygga näringslivets intressen satsar industristaden nu över 11 miljoner euro under tre år på att ge flygförbindelsen till Helsingfors nytt liv – ett beslut som delar åsikterna.

På Helsingfors-Vanda flygplats går operatören Karhu Aeros symbol, en björn iförd flygarmundering, inte att hitta på de vanliga incheckningsautomaterna. Men då passageraren väl letat sig fram till rätt disk för att checka in på traditionellt sätt är stämningen mycket familjär: på morgonflyget från Helsingfors till Björneborg bänkar sig bara fem passagerare.

– Linjen är ju så ny. En gång var det bara en passagerare, så det gällde för mig att komma ihåg att säga "dear passenger" i singularis när jag läste upp säkerhetsanvisningarna, säger flygvärdinnan Enikö Ihász på det ungerska familjeföretaget Budapest Aircraft Service, som trafikerar den nygamla rutten.

Morgonflyget i andra riktningen, Björneborg–Helsingfors, är däremot nästan fullsatt. 28 av 30 säten i det tvåmotoriga brasilianska propellerplanet av modellen Embraer EMB 120 är upptagna. Likadant med kvällsflyget från Helsingfors.

Bland morgonens fem Björneborgsresenärer finns den tyska affärsmannen Dirk, som föredrar att uppträda med sitt förnamn. Han är på väg till Björneborg för ett kort möte med metallföretaget Boliden.

– För mig är det bara en fråga om tid. Jag måste resa tillbaka ännu i dag, så jag hinner inte sitta på tåget i båda riktningarna, säger han.

Passageraren Kirsi Malmberg-Ceder, bosatt i Björneborg, återvände från en resa till Dublin föregående natt.

– Att flygförbindelsen öppnats på nytt betyder inte så mycket för mig, men den här gången ville jag spara tid. Jag tycker mer om att resa med tåg, och skulle också göra det om förbindelserna var smidigare, säger Malmberg-Ceder.

Det är ändå just den här sortens passagerare Björneborg hoppas på.

– Tidtabellerna är anpassade för att stödja affärsresande som behöver snabba kommunikationer via Helsingfors ut till Mellaneuropa och Asien. De är också avsedda för turister som återvänder från långa resor med kvällsflyg och vill hinna hem till Björneborg till natten, säger Kai Ilkka, biträdande chef på Björneborgs flygplats, där planet landar efter en kort parabel på omkring 40 minuter.

Den nygamla linjen öppnades under sensommaren efter ett avbrott på ett drygt år. Björneborg, Finlands 10:e största stad med drygt 84 000 invånare, försvann från landets flygkarta i maj 2018 då flygbolaget Nextjet, som trafikerat linjen Helsingfors–Björneborg i ett drygt år, gick i konkurs och ställde in alla flyg med omedelbar verkan.

Nextjet, som var Sveriges största regionala flygbolag, var till nästan 75 procent i finländsk ägo.

– Det var inte Björneborgslinjen, utan kostnadsstrukturen med flera olönsamma linjer som fällde bolaget. Men för Björneborgs näringsliv var det en usel nyhet. Nextjet var den enda reguljärflygsoperatören, säger Ilkka.

Staden började genast utreda andra alternativ, konkurrensutsatte flygtrafiken, och stannade för det lilla ungerska bolaget Budapest Aircraft Service.

Under våren beslutade staden också att pumpa in över elva miljoner euro i stöd till flygtrafiken under de närmaste åren.

– Realiteten är att det behövs ekonomiskt stöd för att flygtrafiken ska vara gångbar. Någon kan kanske tycka att det inte är vettigt att flyga ett så kort avstånd, men man måste komma ihåg att resan fram och tillbaka till Helsingfors med bil eller tåg annars tar över åtta timmar. Det är tungt, det vet jag själv, säger Ilkka.

I stadsfullmäktige var beslutet om miljonstödet till flyget inte enhälligt: rösterna föll 44–15. Bland annat i tidningen Satakunnan Kansa har en livlig debatt förts om skattepengarna borde ha kommit stadsborna till godo på annat sätt, eller investerats i mer miljövänliga alternativ.

Stadsdirektör Aino-Maija Luukkonen (SDP) som tar emot i Björneborgs palatsliknande, italienskinspirerade stadshus, som en gång beboddes av industrisläkten Rosenlew, betonar ändå att flygförbindelsen är en livsnerv för traktens ekonomi. Hon tror att de pengar som plöjs ned i flygtrafiken kommer tillbaka i form av investeringar och industribeställningar.

– Ekonomin i Satakunta grundar sig på industriinvesteringar och export. Satakunta är Finlands största exportlandskap, med många internationella företag som säljer utomlands och är i utländsk ägo, säger Luukkonen.

Hon nämner bland annat japanskägda Cimcorp som tillverkar automationssystem, metallföretaget Luvata som ägs av Mitsubishi Materials och jord- och skogsbruksmaskinstillverkaren Sampo-Rosenlew, där jättelika indiska Mahindra Group är delägare.

– Satakunta behöver mer investeringar och kontakter utomlands, inte minst med Kina, Indien och Japan, säger Luukkonen.

– Flyget är en förutsättning för att vi ska ha en livskraftig industri som ger investeringar, jobb och skattepengar, och därigenom tryggar grundservicen.

– Det är säkert en möjlighet i framtiden, men trafikpolitiska lösningar i Finland tar lång tid. Det kan dröja över 20 år innan man kommer till Helsingfors-Vanda flygplats från Björneborg på två timmar. Se bara på processen med entimmeståget mellan Helsingfors och Åbo.

På flygplatsen är Kai Ilkka inne på samma linje.

– Vi hoppas att fulla flygplan kan minska privatbilismen mellan Björneborg och Helsingfors. Just nu är alternativet för de flesta att köra hela vägen. Men vi måste förstås utvärdera hur den nya flygförbindelsen fungerar.

Till saken hör att en flygplats utan reguljärtrafik också kan vara som Svarte Petter på hand. Finavia, som upprätthåller landets flygplatser, betalar bara kostnaderna för flygplatser med inhemska reguljärflyg. Då flygen inte går tvingas staden betala.

På flygplatsen pågår mycken annan aktivitet, bland annat inom ramarna för Finlands luftfartsinstitut, som utbildar yrkespiloter.