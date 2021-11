Björn Ulvaeus: Klart att jag är nervös

Siffrorna varierar, men Abba har sålt mellan 200–400 miljoner album och singlar, enligt affärstidningen Forbes. Det gör dem till den näst bäst säljande musikgruppen genom tiderna efter Beatles.

De sju mest spelade Abba-låtarna på Spotify, Itunes och Youtube är "Dancing queen", "Take a chance on me", "The winner takes it all", "Mamma mia", "Gimme! Gimme! Gimme!", "Lay all your love on me" och "Happy new year".

Hösten 1979 och våren 1980 turnerade gruppen i Europa, USA, Kanada och Japan, vilket skulle bli deras sista konsertturné.

Gruppens sista studioalbum blev "The visitors", som utkom i slutet av 1981.

Sista gången Abba uppträdde tillsammans var den 11 december 1982, då de medverkade i det brittiska tv-programmet "Late, late breakfast show" via satellit från Stockholm.

I april 2018 meddelade gruppen att de samlats i studion och spelat in två nya låtar, "I still have faith in you" och "Don't shut me down". I september 2021 meddelade gruppen att de har gjort ett helt album. Fullängdaren "Voyage" släpps den 5 november.

Källa: Wikipedia, Radiofy