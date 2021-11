Biträdande borgmästaren: Köttbeslutet bör gälla alla

På tisdagen berättade Helsingfors om sitt beslut: staden ska inte längre servera kött vid evenemang som staden arrangerar.

Beslutet är en följd av beslut som staden tidigare fattat för att nå sina klimatmål. Det är också en del av den vägkarta för delningsekonomi och cirkulär ekonomi som staden gjort upp 2019.

Stadens gäster ska från årsskiftet bland annat serveras grönsaker och lokalt fångad fisk i stället.

I stadens information heter det att undantag från de nya riktlinjerna bara kan förekomma när borgmästarna eller stadens högsta ledning tar emot gäster i hög ställning. Också då ska det finnas goda orsaker till undantaget.

Själva beslutet om köttfri meny väckte debatt framför allt i sociala medier. Centerns riksdagsledamot Mikko Kärnä, som fram till onsdagen har twittrat 37 500 gånger i olika frågor, meddelade att han ämnar bojkotta evenemang som Helsingfors arrangerar på grund av den nya riktlinjen om kött.

Nasima Razmyar (SDP), biträdande borgmästare med skolfrågor som ansvarsområde och 5 500 Twittermeddelanden i bagaget, slog in på en annan linje i debatten.

Hon förundrade sig över undantaget, att bland annat hon som en del av borgmästarskapet kan ta till köttservering om situationen så kräver.

"Helsingfors beslut att avstå från kött vid stadens evenemang är ansvarsfullt. Undantaget för evenemang på 'hög nivå' är dock obefogat. Samma regler ska gälla över hela linjen", skriver biträdande borgmästaren.

Det är ännu oklart när och enligt vilken beslutsgång kött kan beredas plats på de finare serveringsborden också i framtiden.

Det är möjligt att undantaget ska gälla för situationer där de kulinära aspekterna – framför allt ur gästens perspektiv – bedöms vara viktigare än etiska eller miljömässiga avvägningar.

Staden vill kanske undvika situationer som när den franska presidenten Emmanuel Macron besökte Helsingfors hösten 2018.

En bild på Macron avslöjade att den franske presidenten snörpte på munnen när han smuttade på kaffet – Juhla Mokka – i tältet på Salutorget.

Senare meddelade Macrons stab att "kaffet var utmärkt" men då hade nyheten redan fått internationell eller åtminstone nationell spridning.

Macron's face after trying Finnish coffee is my favorite kind of French despair pic.twitter.com/ehjemVR91A