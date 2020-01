Birthe Wingren lämnade Finland för att få nytt perspektiv på teatern – i Stockholm återfick hon inspirationen

Ålder: 53 år.

Familj: Gift med skådespelaren Ville Virtanen. En trettonårig dotter och tre vuxna bonusbarn.

Karriär: Magister i scenkonst, examen från Teaterhögskolan i Helsingfors 1991. Roller på scenen är bland annat Eva Perón i Evita på Åbo Svenska Teater 2008, Sally Bowles i Cabaret på Svenska Teatern 2011 och Ulrika i Kristina från Duvemåla på Svenska Teatern, Göteborgsoperan och Cirkus i Stockholm 2014–2015. Har även synts på film, bland annat som Dollar-Hanna i Colorado Avenue från 2007.

Aktuell: I Faktiska händelser på Lilla Teatern.

Senast sedda föreställning: The play that goes wrong på Svenska Teatern.

Önskeroll: Drömmer inte om någon särskild roll men skulle gärna medverka i en musikal av Stephen Sondheim.

Gillar: Att vara hemma. Och att lata mig.