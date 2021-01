Birgitta virkade en 3 meter lång coronaorm – Vad har du gjort hemma under coronaåret?

När regeringen i mars uppmanade medborgarna att stanna hemma landade en del i tv-soffan medan andra plockade fram halvfärdiga eller nya projekt och började skapa. Birgitta Enegren virkade en coronaorm som blev nästa tre meter lång. Vad gjorde du?

Coronapandemin och de restriktioner som den medförde har inte bara orsakat dåliga saker. När vi tvingades skala bort sociala kontakter, evenemang och träffar var det många som äntligen fick tid att göra sådant som de drömt om men aldrig haft tid för. Coronan plockade fram våra kreativa sidor. Aldrig har det väl stickats, snickrats, odlats, renoverats och pysslats så mycket som finländarna gjorde under 2020.

En som hållit sig sysselsatt är pensionären Birgitta Enegren – hon gillar att handarbeta, främst sticka och virka.

– Jag blev lite förbaskad i våras då coronan kom, jag gissade att epidemin kunde bli långvarig. Men så plockade jag fram virkkroken och började virka på en orm. Jag kallade den coronaormen och tänkte först att jag jobbar på den så länge pandemin varar. Men ormen blev tung och svårhanterlig, så jag avslutade den i maj, då den var knappt tre meter lång, berättar Birgitta Enegren.

Handarbete har varit en kär fritidssysselsättning för Birgitta Enegren genom hela livet, ända sedan hon lärde sig sticka och virka i folkskolan. Hon har under åren stickat kläder både till sig själv och till sina två barn. Under coronaåret har hon ändå främst virkat mjukisdjur till sina barnbarn.

– Coronaormen har jag behållit själv, för jag blev ganska förtjust i den. Men jag har virkat dockor, katter och krokodiler som jag gett till de yngre barnbarnen. Hela hösten gick ändå åt till att sticka en islandströja i födelsedagspresent till min son Joakim. Och sen önskade han sig en matchande halsduk i julklapp. De var två stora och tidskrävande stickprojekt. Virkningen går snabbare, föremålen är ofta mindre, så de är på sitt sätt roligare att göra.

När Birgitta Enegren handarbetar lyssnar hon gärna på radio, det går bra, men att se på tv samtidigt blir för komplicerat.

Hon bor ensam i Ulrikasborg i Helsingfors, men upplever inte att hon blivit isolerad på grund av alla restriktioner. Hon går ut en sväng varje dag, i våras blev det långa promenader, nu ser hon till att hon har något ärende att uträtta ute dagligen.

– Jag skulle bli knäpp av att sitta inne hela dagarna, det är viktigt att komma ut och röra på sig. Jag har också träffat mina barn och barnbarn i höst och gått på lunch med en del väninnor. Vi använder munskydd och är noga med handhygienen, dessutom har det varit så lite folk ute på stan, så det har aldrig varit nån trängsel på restaurangerna, säger Birgitta Enegren.

Det är ändå handarbetet som har hållit Enegren mest sysselsatt.

– Det blev rätt intensivt med allt handarbetet i höst, så när julen kom tog jag julledigt från all stickning, jag behövde nog en liten paus, säger Enegren, som inte har gjort något kreativt ännu i år.

Nu går vi mot ett nytt år av hemmaliv, restriktionerna kommer inte att upphävas under de närmaste månaderna trots att vaccineringen har kommit i gång. Så, vad ska vi göra i vinter, när källar- och vindsförråden redan är städade, alla urvuxna kläder är förda till återvinning och böckerna sorterade i alfabetisk ordning i bokhyllan?

Har du några tips på pyssel, hantverk eller aktiviteter som du vill dela med dig av till andra? Har du börjat virka, knyppla, måla eller motionera under det gångna året? Hur kom du i gång, var fick du inspiration? Har du hittat nya, digitala hobbyvänner och motionskretsar på nätet? Kan du rekommendera böcker, sajter eller grupper som hjälper nybörjare att komma i gång med just din hobby? Mejla gärna oss på HBL om roliga aktiviteter i hemmet, så gör vi en artikelserie om vad Svenskfinland sysslar med under coronaåret. Skicka ett mejl till petra.miettinen@HBL.fi så tar jag kontakt med dig.