Biobesöken sjönk med över hälften i fjol

Animationen Frozen var den film som finländarna såg mest på bio under år 2020, men även en finlandssvensk film placerade sig bland de tio bästa.

2020 var ett tungt år för biograferna. Under 2020 gjordes 3,9 miljoner biobesök på landets biografer, vilket är den lägsta siffran under den tid som man fört pålitlig statistik.

Det innebär att antalet biobesökare var 54 procent färre än under år 2019.

Hela sju av de tio mest sedda filmerna på bio var inhemska, och de inhemska filmerna stod för 40 procent av årets biobesök.

Nedan följer en lista över de mest sedda filmerna på bio i landet under 2020, inom parentes är även siffrorna för år 2019 inräknade. Siffrorna är påverkade av pandemin som stängde ner biograferna under en del av året. De filmer som hade premiär före pandemin, som Frozen 2 och Teräsleidit, har därmed haft en fördel i statistiken. Den mest sedda filmen som hade premiär under pandemin var Tenet.

1. Frozen 2 – 277 578 (532 422)

2. Teräsleidit – 246 775

3. Tenet – 181 950

4. Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen – 179 897

5. Parasite – 179 305

6. Se mieletön remppa – 178 043

7. Helene – 177 458 (178 093)

8. Tove – 155 000

9. Risto Räppääjä ja väärä Vincent – 150 300

10. Star Wars: The Rice Of Skywalker – 133 800 (427 160)

Källa: Suomen Filmikamari.