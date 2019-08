Polisen har gripit två personer misstänkta för polisskjutningen i Borgå

Två personer har gripits misstänkta för skotten mot polis i Borgå natten mot söndagen, meddelar Centralkriminalpolisen.

Centralkriminalpolisen meddelar att gripandet skedde 20.36 efter en biljakt från Tammerfors mot Ylöjärvi. Innan fasttagandet ska personerna i den flyende bilen ha skjutit mot poliserna i den följande bilen.

Polisöverdirektör Seppo Kolehmainen säger till Yle att polisen nu utreder vilka de gripna är och om de har koppling till Borgådådet. Kolehmainen vill inte ta ställning till de gripnas nationalitet eller övriga bakgrund, eller om fallen har kopplingar till organiserad brottslighet.

Det var under natten mot söndagen som två poliser skottskadades under ett utryckningsuppdrag i Ölstens industriområde i Borgå. Fallet utreds som mordförsök. Poliserna har fått sjukhusvård och deras skador är inte livshotande. Under sin presskonferens tidigare under dagen sade polisen att polisernas skyddsutrustning kan ha räddat deras liv.

Det finns inga uppgifter om att någon skulle ha skadats i samband med biljakten och gripandena i Tammerfors, skriver Centralkriminalpolisen på Twitter. Däremot har polisens materiel fått skador då de misstänkta skjutit och kört mot polisbilarna.

Polisen informerar mer om fallet på måndagen.

Artikeln uppdateras.