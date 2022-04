Bilist, se upp, här kan det bli köer i Helsingfors i vår

Arbetet med att lägga spårvagnsskenor går in ett nytt skede i Helsingfors. Det innebär att spårvagnslinjerna ändras i Berghäll och Tölö.

Från och med måndag blir det andra bullar för dem som är vana med att spårvagnarna går längs med en viss rutt.

I Berghäll börjar treans och nians spårvagn gå via metrostationen i Sörnäs och Idrottshallen. De återgår till sina vanliga rutter på söndag (10.4).

Det här beror på att man utför grävarbete på Karlsgatan. En ny spårvagnshållplats börjar också byggas.

I korsningen av Sturegatan och Helsingegatan kommer det att läggas nya spårvagnsskenor och så saneras vattenrören. Spårvagns- och busshållplatserna rustas också upp. Arbetena påverkar trafiken i området.

I Tölö blir det nya arrangemang från och med måndag den 11 april. Då går ettans, tvåans och åttans linjer inte längre på Runebergsgatan. Ettan och tvåan kör rakt på Mannerheimvägen och åttan ersätts av buss 8X mellan Busholmen och Operan.

"För dem som rör sig i området lönar det sig att förbereda sig på rusningar och, om möjligt, leta efter omvägar", säger Marja Jokinen, som från entreprenören Louhintahiekka, i ett pressmeddelande.

Den kan bli rusning under hela våren och sommaren vid Operan, vid Tölö torg längs med Runebergsgatan och på de körfiler på Mechelingatan som går i nordlig riktning. Speciellt under tider när färjorna lagt till.

Undantagsrutterna på ettan, tvåan och åttans linjer pågår fram till den 12 juni.

Runebergsgatan får i princip bara en körfil i bägge riktningar med start från den 11 april. I samma veva stängs Caloniusgatan av för biltrafik. Bara boende och buss 8X får köra in på gatan från Runebergsgatans håll.

De fordon som kommer in på Mechelingatan söderifrån eller västerifrån får framöver köra in på Södra Hesperiagatan i stället för Caloniusgatan. Och fordonen som kommer in från motsatt håll på Mechelingatan skickas in på en undantagsrutt på Norra Hesperiagatan.

De boende behöver vara förberedda på att det låter mycket när de gamla spårvangsskenorna rivs på Runebergs- och Caloniusgatan. Rivandet sker på vardagar mellan klockan 7-22 och vid behov på helger 8-18.

På webbplatsen kasinkatutyot.fi går det att få mer information om bygget på finska.