Bildspel: Försvaret firade 100-årsjubileum i Seinäjoki

Försvarsmaktens kommendör, general Jarmo Lindberg hälsade krigsveteranernas representant Unto Nyystilä (till vänster) välkommen till Försvarsmaktens 100-årsfestligheter i Seinäjoki. Bild: Lehtikuva/Timo Aalto

Försvarsmaktens 100-årsfestligheter kulminerade på måndagen i Seinäjoki i samband med en fanfest och en tillhörande riksparad.

Sammanlagt 1 200 personer och 40 fordon deltog i riksparaden i Seinäjoki som i år arrangerades av Björneborgs brigad. I förbimarschens överflygningar deltog också Försvarsmaktens helikoptrar och jaktplan.

Paraden togs emot av Försvarsmaktens kommendör, general Jarmo Lindberg. Fältandakten hölls av fältbiskop Pekka Särkiö och paradtrupperna kommenderades av stabschefen, generalmajor Markku Myllykangas.

Republikens president, överbefälhavare Sauli Niinistö betonade krigsveteranernas uppoffringar i sin dagorder.

– Veteranernas led blir hela tiden glesare, men arvet efter dem bleknar inte, det bär vi ansvar för. Vi måste värna om vår stabilitet och våra andra nationella styrkor. Det är vår hedersskuld till alla dem som försvarat vårt land i krig, sade president Niinistö.

Försvarsmaktens program fortsätter i lättsammare former på måndagskvällen. Dagen avrundas med en parkkonsert där Flygvapnets musikkår och Försvarsmaktens värnpliktsmusikkår uppträder tillsammans med Idols-stjärnan Diandra Flores och a cappella-kvintetten Club for Five som solister.