Bilar drivna med alternativt bränsle ökar

Det har registrerats 69 600 nya personbilar i år och det är åtta procent mer än under samma period förra året. I år har redan registrerats fler bilar som använder andra bränslekällor än enbart bensin, än under hela förra året.

I år har det registrerats 3 973 bilar som drivs med alternativt bränsle, jämfört med totalt 3 489 under hela förra året.

Enligt Trafiksäkerhetsverket är det framför allt hybridbilarna, det vill säga bilar med två eller flera energikällor, som har ökat. Under 2018 har 2 794 hybrider registrerats, jämfört med 2 401 stycken under hela 2017. I år har det också registrerats 745 gasbilar, då det endast registrerades 433 nya gasbilar under hela förra året. De nya gasbilarna var betydligt fler än elbilarna, med endast 352 nya elbilar.

De vanligaste bilmodellerna i år har varit Skoda Octavia (3 063 stycken), Nissan Qashqai (2 744) och Toyota Yaris (2 366).