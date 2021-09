Biennalen på Skanslandet visar: naturen är det finaste galleriet

Det är tre veckor kvar av Helsingforsbiennalen ute på den gamla militärön Skanslandet. Missa inte chansen att se den, fyra kilometer från Helsingfors city.

Nordanvinden piskar vågkammarna på Kronbergsfjärden bländande vita i solen, på det brungröna vattnet. Vattenbussarna går i skytteltrafik till Skanslandet där de flesta av Helsingforsbiennalens 40 konstnärer har sina verk utställda – en lätt tillgänglig konstupplevelse inramad av orörd vacker natur.

Helsingforsbiennalens upplägg på Skanslandet går den här veckan över 120 000 besökare och det är tre veckor kvar av evenemanget.

– Jag hade först en massa undanflykter när folk ville att jag skulle följa med ut hit. Nätta små utställningar på någon liten ö ... äh, tänkte jag, säger Leena Salonius från Helsingfors.

Nu är hon här för fjärde gången, nu tillsammans med väninnan Raija Galant. De står och håller om de vita pelarna vid Kimitokonstnären Teemu Lehmusruusus installation House of Polypores och lyssnar till de ljud som genereras i de tegelpylonerna, från sensorer i de multnande träden i skogen omkring.

– Allra mest har våra besökare väl berömt naturen, säger projektchef Jonna Hurskainen som för dagen administrerar ett besök av 100 internationella gäster, museifolk, biennalkolleger och konstsamlare.

Skanslandet bjuder med sina omkring 70 hektar på en mångskiftande, orörd natur som i årtionden ramade in ett slutet militärområde.

Vi sitter i en liten grön kupa av lövträd och solblänk och lyssnar till Teemu Lehmusruusu vid hans elektroniska sensorer, maskerade till vita tickor på en samling multnande halvhöga, brustna björkstammar. Sensorerna mäter skogens vibrationer och styr ljud som går att höra i de två meter höga pelarna på en gammal husgrund ett stycke längre bort

– Sensorerna lyssnar inte, som mikrofoner, utan tar mera pulsen. Vi måste lära oss att känna av svampmycelet, och alla bakterierna i jordmånen. Vi kan lyssna till förmultnandet. Vi behöver själva kunna vittra ner i fred, säger Teemu Lehmusruusu.

Han skapar konst ur processerna i naturen. I arbetsrummet i Labböle på Kimitoön utarbetar verk där naturen och konsten talar tillsammans. Ute på jordbruken har han arbetat med försöka hitta modeller för att med konstens medel berätta berättelsen hur partiklar sköljs ut i vattendrag och vidare ut i havet.

– Evolutionen behöver lära oss att lyssna, säger han. Jag själv har inget budskap jag vill föra fram. Inte att vi behöver ta klimatkrisen på allvar, eller oroa oss för Östersjön. Utan lyssna, med våra kroppar.

Mitt på Skanslandet - som man av säkerhetsskäl bara kan gå runt längs en utstakad rutt – finns en liten sjö med höga, ståtliga granitväggar.

Kikka Nilsson och Tiina Karvinen i strandblänket och häller upp jordgubbsdoftande skumpa och knaprar kex. Sjön ligger mörk och det ligger redan höstligt gula björklöv utspridda på tjärnens svarta yta.

Men en varm höstsol letar sig ner mellan träden och det är ännu varmt en stund vid en rotvälta där de två sitter barfota, i september.

Kikka Nilsson har för sin del tyckt bäst om konstverken inomhus i de gamla militärbyggnaderna på Skanslandet, som till exempel Jussi Kivis miniatyrmodeller, inramade av mörker.

– Spelet av ljus och skugga i byggnaderna här är fint, säger hon.

En av överraskningarna för både gäster och arrangörer har under biennalveckorna varit det rika djurlivet på ön. Bland annat en älgfamilj har hållit till här under sommaren.

– Borta vid Alexandersbatteriet såg en av våra konstnärer en morgon en grävling komma tassande ur en av de gamla källarna, säger projektchefen Jonna Hurskainen.

Flera av dem som HBL talar med under besöket berömmer det kanadensiska konstnärsparet Janet Cardiff and George Bures Millers en halvtimme långa ljudinstallation vid Lindgränden på Skanslandet – troligen publikfavoriten under årets biennal.

– Då kom tårarna, säger Leena Salonius.

Nu i september kommer öppettiderna för inneutställningarna att snävas in. De är nu öppna bara onsdag till söndag, och till klockan 18 på kvällarna. De övriga konstverken kan man besöka när som helst under dygnet, till exempel med egen båt.

Inträdet till biennalen är gratis. Evenemanget avslutas söndagen den 26 september.