Biden: Vi kommer att vinna

Demokratiske presidentkandidaten Joe Biden drar i från i rösträkningen i USA. I ett tal i Delaware säger han att siffrorna talar sitt tydliga språk: – Vi kommer att vinna.

Efter lång väntan rullade till sist Joe Bidens fordonskaravan fram till scenen, som smyckats för ett segertal, i Wilmington i Delaware.

USA:s president Donald Trump varnade timmar innan dess Biden från att utropa seger i valet. "Jag kan också göra det påståendet", skrev han på Twitter , och tillade att de juridiska processerna bara precis har börjat i USA-valet, som allt mer ser ut att glida honom ur händerna.

Biden vägde sina ord när han inte riktigt förklarade sig som vinnare, men nästan:

– Även om vi inte slutgiltigt har förklarats som segrare, så är siffrorna tydliga. De ger en tydlig och övertygande bild: Vi kommer att vinna det här valet.

Med ledning i Georgia, Pennsylvania, Nevada och Arizona har han visst fog för sitt påstående.

– Vi är på väg mot över 300 elektorsröster.

Biden försökte återigen vara statsmannamässig, och uppmanade till enighet och lovade att vara en ledare för alla väljare. Han påpekade att alla röster ska räknas "hur mycket folk än försöker att stoppa det", i en pik till presidenten.

– Vi bevisar återigen vad vi bevisat i 244 år i det här landet. Demokratin fungerar.

Biden tillägger att även om man väntar på resultatet, så väntar han inte på att sätta i gång arbetet mot att bekämpa pandemin och den ekonomiska krisen, och avslutade med att säga att han hoppas på att få hålla ett nytt tal i morgon.

Från Vita huset har det under natten, finsk tid, varit relativt tyst, med undantag från några Twitterinlägg från presidenten.

"Jag hade en sådan stor ledning i alla de här delstaterna sent in på valnatten, bara för att se de här ledningarna mirakulöst försvinna när dagarna gått. Kanske att de här ledningarna kommer tillbaka i takt med att våra juridiska processer fortgår", skrev Trump innan Bidens tal.

I alla de delstaterna, liksom North Carolina, är läget än så länge allt för jämnt för amerikanska mediebolag att utse en segrare. I potten finns också Alaska, där bara drygt hälften av rösterna räknats. Men dels står bara tre elektorsröster på spel där, dels vore det en stor överraskning om delstaten inte gick till Trump.

Störst och viktigast av de kvarvarande delstaterna är Pennsylvania, med 20 elektorsröster. Efter att under flera dagar knappat in på motståndet gick Joe Biden om där på fredagen, en ökning som vuxit under natten, finsk tid. Nu återstår omkring 4 procent av rösterna att räkna. Vinner Biden Pennsylvania så vinner han valet.

– De jobbar hårt, så snabbt de kan, och de kommer att få ut resultatet snart, säger delstatens justitieminister, demokraten Josh Shapiro, till CNN , om rösträkningen.

Republikanerna åkte på ett bakslag i landets högsta domstol, som avslog en begäran om att omedelbart stoppa rösträkningen av röster som anlänt till Pennsylvania efter valdagen. I stället så uppmanades rösträknarna att fortsätta sitt arbete, men att hålla de sent anlända rösterna separerade, rapporterar AFP.

Republikanerna har i flera månader försökt att stoppa ett beslut i delstaten om att acceptera poströster upp till tre dagar efter valdagen, så länge de är poststämplade senast på valdagen.