Biden snor Trumps slogan till kritisk sajt

Demokraternas presidentkandidat i USA, Joe Biden, har knyckt president Donald Trumps slogan inför höstens val, "Keep America great", genom att registrera en sajt med samma webbadress, rapporterar amerikanska medier.

Sajten keepamericagreat.com , som drivs av Bidens valkampanj, radar upp löften som Trump anses ha brutit under sina snart fyra år vid makten, däribland inom ekonomi, utrikespolitik och nationell säkerhet.

Sajten poängterar att Trump dessutom har misslyckats med att få Mexiko att betala för en mur mellan länderna.

Trumps slogan inför förra valet, "Make America great again", på svenska ungefär "Gör USA bra igen" har ändrats till "Keep America great", ungefär "Låt USA fortsätta vara bra", eftersom Trump har suttit vid makten under de senaste fyra åren.

Joe Biden har länkat till sajten på sitt Twitterkonto, skriver CBS News.