Chesterfield Biden presenterar mastodontdonation av vaccin

Ytterligare 500 miljoner doser av Pfizer/Biontechs vaccin kommer att köpas in av USA för att distribuera till 92 låg- och medelinkomstländer via det globala vaccinprogrammet Covax.Donationen presenteras formellt av president Joe Biden under hans pågående Europaresa.