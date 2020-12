Biden backar brottsmisstänkte sonen

Joe Biden kommenterar nu brottsmisstankarna mot sonen Hunter Biden. Fult spel, menar USA:s tillträdande president.

– Vi har stort förtroende för vår son, säger Joe Biden, sida vid sida med frun Jill, under talkshowen The Late Show with Stephen Colbert på CBS.

I förra veckan avslöjade amerikanska medier att 50-årige Hunter Biden är under utredning för misstänkta skattebrott, bland annat rörande affärer i Kina.

– Jag är inte oroad över några anklagelser som har gjorts mot honom. Sådant brukade påverka mig. Jag tycker det är fult spel, men så länge han mår bra så mår vi bra, säger Joe Biden till tv-värden Stephen Colbert i sin första längre kommentar sedan nyheten om skattebrottsutredningen.

Hunter Biden har länge varit föremål för attacker från Republikanerna i allmänhet och president Donald Trump i synnerhet. Under Trumps återvalskampanj anklagade han upprepade gånger Bidens son för olika missgärningar och kallade Bidenfamiljen "korrupt" och en "kriminell organisation".

Även Hunter Bidens kopplingar till ett ukrainskt gasbolag har varit föremål för Trumpanklagelser. 50-åringen har medgett att han visat "dåligt omdöme" i några av sina affärsförehavanden, men nekar till att ha gjort något orätt.