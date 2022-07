Elcyklar är cykeltjuvarnas nya favoritbyte – följt av sadlar och hjul

Under pandemins första två år verkade gatorna krylla av cykeltjuvar. Anmälningar om stulna cyklar vällde in både hos polisen och försäkringsbolagen särskilt under sommarmånaderna. Nu verkar läget dock ha lugnat sig.

– Cykelstölderna per månad har sjunkit med ungefär ett hundratal i jämförelse med de senaste tre somrarna, säger kriminalinspektör Jari Illukka på polisinrättningen i Helsingfors.

Försäkringsbolagen Pohjola Försäkring och Lähitapiola meddelar också att de fått in färre anmälningar om stulna cyklar än under de föregående två åren.

– Under pandemins första år ökade mängden cykelstölder väldigt plötsligt, men sedan sjönk den nästan lika fort, säger Lähitapiolas projektledare Antti Määttänen.

Sommarmånaderna brukar vara de livligaste månaderna för cykelstölder men i år har antalet anmälda cykelstölder varit förvånansvärt lågt.

Den tydligaste minskningen har skett i sommar, säger kriminalinspektör Illukka. Under vintern och våren har cyklar enligt honom stulits lika mycket som förr.

– Det här är i och för sig bara de stölder som polisen vet om, vissa kan ha låtit bli att göra en polisanmälan, säger Illukka.

Vare sig det handlar om en hel cykel eller endast en av cykelns delar lönar det sig att göra en polisanmälan, säger Illukka. Man kanske inte tror att stöldgodset hittas men det är absolut inte en omöjlighet att ens cykel dyker upp.

– Fast det kanske känns hopplöst i stunden kan saken lösa sig i framtiden. Särskilt om man har serienumret och detaljerade kännetecken för cykeln finns chansen att den hittas förr eller senare, säger han.

Även mindre stölder måste anmälas så att brotten inte går obemärkta.

Ibland blir cykeln stulen endast för att ta tjuven från punkt A till punkt B men många gånger blir den stulen för att säljas vidare. I sådan typ av organiserad brottslighet är det oftast en eller ett fåtal skyldiga bakom många cykelstölder.

– Personer som åker fast för cykelstöld har vanligtvis många stulna cyklar. De hittade cyklarna som inte avhämtas från polisstationen blir auktionerade till nya ägare men en del av dem hittar tillbaka hem, säger Illukka.

Försäkringsbolagen uppmanar också till att göra polisanmälan även om man inte har höga förväntningar för att cykeln eller cykeldelen hittas.

– Även mindre stölder måste anmälas så att brotten inte går obemärkta. Om brott sker utanför myndigheternas vetskap kan man inte förhindra dem, säger Antti Määttänen.

"Hjul och sadlar blir stulna i jämna takt", säger Rasmus Rönn, ägaren till cykelaffären Fillarikellari i Helsingfors.

Nytt fokus för cykeltjuvar

Det har blivit vanligare med övervakade förvaringsutrymmen för cyklar. Köpcentrumet Tripla i Böle är ett exempel som har ett så kallat "cykelhotell" där cyklarna är i trygga händer bakom lås och bom. Ju mer människor som förvarar sina cyklar i övervakade utrymmen, desto mindre cyklar är tillgängliga för cykeltjuvarna. Det här kan vara en orsak till att cykelstölderna minskat i sommar.

En annan orsak kan vara ökad försiktighet hos cyklisterna. Cykelägare är allt mer medvetna om hur vanliga cykelstölder har blivit.

– Cykellåsen blir hela tiden mer effektiva och det blir allt vanligare att fästa själva cykelramen i någonting. Det gör det mycket svårare att stjäla hela cykeln, säger Illukka.

Cykelns hjul, kedja och andra lösa delar är ändå givetvis i riskzonen, men Illukka säger att ytterst få stulna cykeldelar anmäls till polisen.

Något som däremot ofta fastnar i händerna på tjuvarna är ackumulatorer för elcyklar. I och med att de blivit vanligare i Finland har cykeltjuvarna nu gett sig på elcyklar i större utsträckning än förr. Också privatägda elsparkcyklar har varit utsatta i sommar, men inte lika mycket.

Antti Määttänen på Lähitapiola har lagt märke till samma fenomen.

– Stölder som involverar elcyklar har fördubblats under de senaste åren. Det kan delvis förklaras av att vi tidigare inte haft lika många av dem. Nu när de finns på gatorna är det klart att en cykeltjuv hellre stjäl den eftersom att elcyklar är klart värdefullare än vanliga cyklar, säger han.