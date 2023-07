Håll i hatten – det drar hårda vindar över Nyland

Det börjar blåsa upp hårda vindar över Nyland med ett vädersystem som drar in över Sverige och Finland.

– Det rör sig om starka vindar både i dag och i morgon som träffar sydkusten, säger Anna Latvala, jourhavande meteorolog vid Foreca.

Idag är sydvästvinden mycket byig och når till och med en intensitet på en vindby. Havsvattenståndet har också stigit med upp till 0,5 meter på vissa ställen. Vi påminner om att förtöja båtar och bulkvaror ordentligt. I morse har vi redan sett kajaker och SUP-brädor på avvägar. pic.twitter.com/DMWSUoK72O — Merivartiosto - LSMV (@meriraja) July 3, 2023

Västra Finlands sjöbevakningssektion varnar även via sin Twitter om vindbyar med stormstyrka som kan slita loss dåligt förtöjda båtar. Kajaker och SUP-brädor har redan setts på villovägar, enligt sjöbevakningen.

Under måndagen rör det sig om vindbyar på 14 och 18 meter per sekund över inlandet och 20 meter per sekund vid kusten.

– Observationer från Helsingfors, Esbo och Vanda visar redan på vindbyar på mellan 15 och 19 sekundmeter, säger Latvala.

Under tisdagen går det också att räkna med kraftiga vindstötar kring 20 meter per sekund. Något lugnare blir det på onsdagen, men på torsdag kommer nya vindar in.

– Det kommer blåsa mer men inte lika illa som under måndag och tisdag, säger Latvala.