Beväringar får fortsatt gratis måltid på lediga dagar – kostar staten en miljon i månaden

Staten fortsätter att betala ut en separat matpenning till beväringar under de dagar de inte kan ta del av bespisningen på garnisonen. Beslutet gäller till slutet av april och kostar skattebetalarna en miljon euro i månaden.

Försvarsmakten har delat in truppförbanden i grupper så att alla beväringar inte ska hålla till på garnisonerna samtidigt, för att hejda spridningen av coronaviruset. En matpenning på 13,50 euro per person och dag har sedan början av pandemin och utöver dagpenningen betalats ut till beväringarna under lediga perioder då de inte har möjlighet till bespisning på garnisonen.

Försvarsministeriet har beslutat att systemet ska fortsätta också under de fyra första månaderna 2022. Under veckosluten gäller däremot normal veckoslutspermission, vilket betyder att matpenning inte betalas ut.

Arrangemanget medför utgifter på 1 miljon euro för försvarsmakten varje månad, uppger ministeriet.