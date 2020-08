Betydligt fler bilister fast för rattfylleri och drogpåverkan än i fjol

Särskilt i Nyland var antalet narkotikapåverkade förare påtagligt högre än i polisövervakningen förra sommaren.

I polisens nationella övervakning av rattfylleri förra veckan greps sammanlagt 256 personer som misstänkta för rattfylleri. Av dem misstänktes 73 personer för grovt rattfylleri.

Utöver förarna som misstänktes för rattfylleri under påverkan av alkohol greps 110 narkotikapåverkade förare.

Antalet fall av rattfylleri var mer än dubbelt så stort som under samma övervakningsperiod av rattfylleri i fjol (115 fall). Antalet förare som körde under påverkan av narkotika var över fyra gånger så stort som under den motsvarande övervakningsperioden förra året (23 fall).

Ökningen i narkotikarelaterade fall var särskilt påtaglig i Nyland.

Polisen fokuserade sin effektiviserade övervakning av rattfylleri i synnerhet till trafiken till och från sommarstugor.

"Övervakningens syfte var igen att påminna förare om att rusmedel och trafik inte hör ihop, och att förebygga olyckor på grund av rattfylleri", säger polisinspektör Kari Onninen från Polisstyrelsen i ett pressmeddelande.