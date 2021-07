"Better call Saul"-stjärnan till sjukhus

Bob Odenkirk, huvudrollsinnehavaren i Better call Saul, har lagts in på sjukhus efter att han på tisdagen kollapsade under en inspelning av den hyllade tv-serien i New Mexico. Det bekräftar Variety.

Det är fortfarande inte känt varför han kollapsade eller hur han mår. Enligt Variety blev Bob Odenkirk upphämtad av ambulans sedan anställda på inspelningsplatsen larmat.

Den 58-årige skådespelaren och komikern har spelat huvudrollen som Saul Goodman i Better call Saul, en spin off-serie till Breaking bad, sedan 2015. Just nu pågår inspelningarna av seriens sjätte och sista säsong som väntas ha premiär våren 2022.

Det är i skrivande stund fortfarande oklart hur stjärnan mår. Sociala medier har under dagen översvämmats med stöd och lyckönskningar till den populäre skådespelaren, som också är aktuell i actionfilmen Nobody som hade premiär i Finland den 11 juni.