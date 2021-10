Berit Peltonen värnar om vildvinet som skyddar fasaden

Vildvin på husväggen är inte en riskfaktor, tvärtom. Vildvinsrankor kan skydda huset från regn, UV-strålning och värmeväxlingar. Samtidigt dämpar den gröna väggen ljud och skapar en grönare stad. Berit Peltonen bor i ett höghus med vildvin längs väggen i Tölö och hon gillar att följa hur fasaden ändrar färg efter årstid.

Låt vinrankorna växa längs husväggar, men håll dem under uppsikt och se till att de inte växer in under fönsterblecket, når upp till taket eller täpper till stuprören. Det budskapet kommer arkitekten...