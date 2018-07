Ingmar Bergmans 100-årsdag firas med ett program som bjuder på både intressanta och slumpmässiga intervjuer.

I går skulle den svenska kultregissören Ingmar Bergman ha fyllt 100 år. Detta firas med Grattis Ingmar Bergman, där Kristofer Lundström intervjuar en brokig skara i Bergmans hem på Fårö.

Fårö var Bergmans hem från slutet av 60-talet fram till hans död 2007. Det var en plats han förälskade sig i vid första ögonkastet då han 1961 kom dit för att spela in Såsom i en spegel. Sammanlagt spelade han in sex filmer på Fårö, bland annat Persona (1966) som väl måste anses vara Bergmans mest kända film. Den långa tagningen där Bibi Andersson springer efter Liv Ullmann på stranden, är i dag en klassiker.

Bland de intervjuade finns regissören Ang Lee som minns sitt känslosamma möte med filmlegenden, skådespelerskan Kim Catrall visar sig vara Bergmanentusiast och gläds över att den svenska regissören tydligen aldrig missade ett avsnitt av Sex and the City, och Arne Carlsson som var Bergmans granne på Fårö. När Bergman filmade Skammen 1967 behövde han flytta stora mängder material. Carlsson hade ett lastbilskörkort och fick därför jobb inom produktionen. När Fårödokument 1969 spelades in blev Carlsson upplärd som filmfotograf och det var sedan han som fotograferade Fårödokument 1979.

Julia Dufvenius och Elin Klinga intervjuas tillsammans om sina minnen av att arbeta med Bergman. Klinga hann jobba med Bergman ett flertal gånger på Dramaten medan Dufvenius hade en mindre roll i Bergmans uppsättning av Schillers Maria Stuart på Dramaten och fick sedan en specialskriven roll i regissörens sista film Saraband (2003).

De minns med värme hur det var att jobba med en regissör som har kallats "kvinnornas regissör". De målar upp bilden av en varm, intuitiv och humoristisk människa. Dufvenius berättar också att Bergman var väldigt "skvallrig". Han brukade ringa henne och fråga om hon hade hört att den och den var ihop och vad hon visste om det. "Han var som en fantastisk väninna i det hänseendet", säger hon.

Här kunde programmet med fördel ha stannat längre för de två skådespelarna har helt klart mycket intressant att berätta och reflektera över.

Även Bergmans son Ingmar Bergman Jr är på plats. Han menar att hans förhållande till fadern mot all förmodan inte alls var särskilt komplicerat. De hade nämligen väldigt lite kontakt innan modern Gun Bergman dog 1971. Ingmar Jr. var då 20 år. "Han hade 9 dåliga samveten" säger han och syftar till att Bergman nog själv tyckte att han hade komplicerade förhållanden med alla sina barn.

Grattis Ingmar Bergman är en spretig sammansättning. Intressantast är intervjuerna med dem som jobbat med Bergman, resten blir angenäma men rätt ytliga och i viss mån slumpmässiga möten.

Martina Moliis-Mellberg Reporter