Susana Baca från Peru imponerar ännu vid 74 års ålder med sin vitalitet och framför allt med sin berättarförmåga.

Hon ser liten och skör ut då hon barfota träder in på Savoyteaterns scen. Men Susana Baca behöver inte göra mycket för att vinna publikens hjärtan – alla lyssnar knäpptyst då hon sätter i gång med att sjunga. Sällan hör man någon uttala orden så intensivt – man uppfattar nästan varje ord av de spanska texterna och kan på så vis följa med historien Baca berättar: "Från Spanien kom Kristus / men också husbonden / och precis som han korsfäste Kristus / korsfäste han de svarta".

Susana Baca är vid 74 års ålder en scenpersonlighet av rang. Hon har en lång karriär bakom sig och har dessutom hunnit skaffa sig politisk erfarenheter som Perus kulturminister 2011. Varje fras och gest är genomtänkt, men hon förmedlar det mesta genom sin blotta närvaro – less is more, även om man nog smälter då hon river av några danssteg emellanåt.

Sångerna serveras med stoiskt lugn, och i sakta mak presenteras även nästa. Många låtar berör den afrikanska befolkningens öden i Latinamerika, men också mer allmänmänskliga frågor som den alltid så berörande kärleken. Den som inte förstår spanska går förstås miste om en hel del av innehållet, men kan framför allt njuta av den intensiva fraseringen i sången. "Det gör ont" sjunger hon med en ton vass som ett nålstick, medan älsklingen lindas in i mer mjuka fraser. Jämfört med äldre inspelningar är rösten kantigare än tidigare, men intensiteten har inte gått förlorad.

Tremannabandet levererar ett intimt ackompanjemang. Pianot trakteras med utsökt skicklighet, ofta med dofter av kubansk musik, medan basen skickligt bär upp helheten. Mest plats tar kanske ändå slagverken, där man speciellt noterar en peruansk cajón som verkligen låter som en nyansrik trälåda, utan de metallsträngseffekter de flesta cajón-trummor världen över eftersträvar. Noteras bör att detta enkla, geniala och numera superpopulära instrument faktiskt kommer just från Peru.

Musikaliskt rör vi oss stundvis fascinerande nära både jazz och kubansk musik, med lite dofter av vals och chanson. Till skillnad från till exempel kubansk eller argentinsk musik går den här musiken till stora delar i tretakt. Några utflykter gör Susana Baca också till Argentina och levererar bland annat en charmant tolkning (i tretakt!) av klassikern Volver. I hennes egna låtar känns speciellt mötet mellan de poetiska texterna och de gungande afrikanskinfluerade rytmerna spännande.

Tove Djupsjöbacka Musikkritiker