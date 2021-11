Belarus: Migranternas gränsläger har tömts

Migrantlägret vid gränsen mellan Belarus och Polen har tömts.Samtliga runt 2 000 migranter som har tältat i kylan har körts till en stor logistikhangar nära gränsen på den belarusiska sidan, enligt Belarus myndigheter.

På torsdagskvällen gjorde sig migranterna redo inför natten med täcken, filtar och madrasser inne i hangaren, visar en bild från den statliga nyhetsbyrån Belta.

Redan för ett par dagar sedan bussades runt tusen av migranterna till den varma lokalen, men enligt Belarus valde omkring 800 att stanna kvar i lägret, trots minusgrader.

Nu säger landets gränsbevakning att samtliga migranter frivilligt har flyttats till hangaren och bilder har publicerats där det ser ut som att lägret har övergetts. Tömningen av gränslägret bekräftas av den polska gränsbevakningen.

Totalt finns omkring 7 000 migranter i landet, enligt myndigheterna. Tusentals av dem har suttit fast vid gränsen sedan i början av november, med målet att försöka korsa gränsen till Polen och EU. Minst elva av dem har mist livet, enligt hjälporganisationer.

EU har anklagat Belarus president Aleksandr Lukasjenko för att utnyttja migranterna i ett maktspel gentemot väst och Polens premiärminister Mateusz Morawiecki varnade på torsdagen EU för att hålla direkta samtal med Minsk.

– Vi måste vara medvetna om att alla direkta samtal med Lukasjenko passar honom eftersom de legitimerar hans regim, säger Morawiecki.

Tidigare under torsdagen kom uppgifter från Polens försvarsdepartement om att omkring 200 migranter som tagit sig över gränsen till Polen har frihetsberövats av polska styrkor under natten. Fem personer, varav tre barn mellan sju och nio år gamla, skadades och fördes till sjukhus under incidenten.

På torsdagen flögs också 431 irakiska medborgare tillbaka till sitt hemland, enligt den ryska nyhetsbyrån Interfax. Irak har gjort tydligt att det bara var de som ville återvända frivilligt som hämtades på torsdagen.