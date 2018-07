Sommarfestivalen för samtida konstmusik i Viitasaari, Musik i tiden, presenterade i år ett storstilat program där många föreställningar kombinerade musik med scenkonst, video och text. Kända internationella namn erbjöd flera dragplåster genom veckan. HBL:s recensent hörde två konserter på lördagskvällen.

Samtida konstmusik

Viitasaari / Musik i tiden

Songs of War I Have Seen. Finländska barockorkestern. International Contemporary Ensemble. Heiner Goebbels; koncept, regi och musik. Pieter Nys, elektronik. Christian Karlsen, dirigent. Viitasaari Arena, 7.7.

Everything is important. Jennifer Walshe, röst. Arditti Quartet: Irvine Arditti och Ashot Sarkissjan, violin. Ralf Ehlers, viola. Lucas Fels, cello. Timo Kurkikangas och Anders Pohjola elektronik. Viitasaari teater, 7.7.