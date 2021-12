Viking Lines storsatsning Viking Glory har lämnat kinesiska Xiamen och anträtt den fem veckor långa resan mot hamnen i Åbo.

Viking Lines nya flaggskepp, passagerarfartyget Viking Glory, har under sin resa runt jorden en besättning på 40 man under ledning av befälhavaren Ulf Lindroos. Fartyget går under finsk flagg och rutt...