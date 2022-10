Gammal är äldst, fråga Jeff Bridges

THRILLERSERIE The old man 7 delar på Disney+ (recensionen baserar sig på 4 delar). Manus: Jonathan E Steinberg och Robert Levine efter en roman av Thomas Perry. Regi: Jon Watts, Greg Yaitanes m.fl. I rollerna: Jeff Bridges, John Lithgow, Alia Shawkat, E.J. Bonilla, Bill Heck. F16

The old man heter tv-serien med Jeff Bridges, en av den amerikanska filmens främsta estradörer, en karaktärsskådespelare ut i fingerspetsarna.

Och faktiskt är det en i dag 72-årig Bridges som ställer sig framför kameran, dock så att inspelningen måste pausas när skådespelaren diagnostiserades med cancer (ett avslutat kapitel, tack och lov).

Bridges alias Dan Chase är den före detta CIA-mannen som gick under jorden för sisådär trettio år sedan, efter att ha hamnat på kollisionskurs med arbetsgivaren. Nu häckar han i Smalltown, Vermont, omgiven av sina hundar och öppna landskap.

Chase är änkling sedan flera år tillbaka och i den mån han har kontakt med den yttre världen handlar det om telefonsamtalen med dottern Emily. Annars är det lugna gatan, tills Dan en natt får påhälsning av en yrkesmördare kontrakterad av vem annan än CIA.

Orsak nog att sätta sig bakom bilratten och fly fältet. In i bilden kommer nu Harold Harper (John Lithgow), en gammal kollega. Det är han som får i uppdrag att klämma åt Chase, ett långtifrån okomplicerat uppdrag med tanke på att herrarna i fråga har en gemensam historia, förlagd till Afghanistan av alla ställen.

Då kontra nu

Så backas bandet, till tiden för den sovjetiska invasionen. Grejen är att där Harper valde att spela enligt reglerna anslöt sig Dan Chase alias Johnny Kohler (Bill Heck gör den yngre upplagan) till mujahedingerillan.

Inte populärt, inte ens trettio år senare, och så kan Chase den äldre räkna med två alternativ: ta strid med CIA (och gå en ond bråd död till mötes) eller försvinna ur bilden, en gång för alla.

John Lithgow som FBI-agent på jakt efter en förlupen CIA-agent.

The old man saknar inte raffel och råkurr, men underhållningsvåld är det inte fråga om. Det är som om Jon Watts et consortes anammat Alfred Hitchcocks gamla tes om att det är himla svårt att ta livet av en människa. Och det faktum att D Chase uppvaktas av allehanda ungtuppar gör inte uppgiften lättare.

I serien finns mycket då och nu, komplett med en och annan utflykt till åttiotalets Afghanistan. Men inte så att manusförfattarna tappar bollen. Detsamma gäller för regiarbetet som gör det mesta av till synes helt odramatiska situationer, som telefonsamtal och monitorsessioner på CIA-kontoret.

Dramatiskt långkok

Mycket handlar det om det helgjutna skådespelararbetet. Jeff Bridges, ”The Dude”, är säkerheten själv som oldtimer på rymmen, trött och fårad men ingalunda utmanövrerad.

Imponerar stort gör också John Lithgow, den mest spydiga av skådespelare, i farten med en föraktfull ”ids int' börja fittas med mig”-attityd som inte minst drabbar yngre kollegor.

Med det inte sagt att The old man bara månar om killklubben. Där Alia Shawkat iklär sig rollen som CIA-kvinna med ett överraskande förflutet agerar Amy Brenneman någon form av kärleksintresse (utan att bli ointressant).

Men det som får en att haka på är det behagliga tempot, en form av dramatiskt långkok. Lägg till en bredsida hemligheter och lögner och det är svårt att slita sig.