Konsertrecension: George Thorogood lever på rutin, men saknar energi eller glöd

Amerikanen George Thorogood gjort sig känd som ett säkert dragplåster för alla vänner av högoktanig och underhållande bluesrock. Thorogood har byggt upp sitt rykte som en hårt arbetande rockare som gör rätt för sig när han tolkar andra artisters låtar. Bortsett från några ikoniska egna stycken som Bad To The Bone eller, överraskande nog, Born To Be bad, har Thorogood sparkat liv i flera artisters klassiker och kryddat dem med sin egensinniga humor. Den här gången blev det också dessvärre en hel del felsteg i coverversionerna.