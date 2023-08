Helsingforsaren Siri Enckell forskar på Svalbard – isbjörnar runt varje hörn

Den brittiska forskningsgruppen Arctic research group (ARG) som har, likt namnet antyder, Arktis som huvudområde befinner sig på Svalbard i detta nu. Med i gruppen är finlandssvenska Siri Enckell som vid sidan av sitt jobb även studerar geografi vid Helsingfors universitet.

Bakom sig har hon också en masterexamen inom företagande och ekonomi, så hur kommer det sig att hon hamnade på Svalbard?

– Jag har alltid haft ett jättestort intresse för de arktiska områdena och när jag fick kontakt med gruppen fick jag även en inbjudan att följa med och assistera forskarna samtidigt som jag gör en egen studie, säger Siri Enckell på telefon till HBL.

Redan efter ett dygn på Svalbard säger hon att det är uppenbart hur klimatet förändras snabbare så här långt norrut.

– Man kan se med egna ögon hur klimatet förändras. Under första dygnet har vi sett att det är varmare, vildare och våtare väder än normalt, säger Enckell.

Expeditionens mål är Recherchefjorden på södra Svalbard.

Forskning i extrem miljö

Isbjörnar är den absolut största säkerhetsrisken på expeditionen. Medlemmar i forskargruppen får aldrig röra sig bort från gruppen på egen hand. De kommer tälta tio dagar i vildmarken och då omringas lägret med något som kallas för en björnlina. Om en björn, en ren eller för den delen en människa, snubblar över linan så smäller det till två gånger för att skrämma bort djuret.

– Vi har också gevär med oss och signalpistol. Vi rör oss alltid minst tre åt gången, där en i gruppen alltid har ansvaret att spana efter isbjörn, berättar hon.

Även om de skulle se en björn på långt håll, kanske på flera hundra meters avstånd, får en i gruppen ansvar att vakta de övriga mot isbjörnar. Om en björn plötsligt skulle dyka upp krävs beredskap.

Isbjörnar strövar fritt på Svalbard och Siri Enckell berättar att forskargruppen ständigt måste hålla utkik efter dem.

Undersöker klimatförändringar

Faran som gruppen är utsatt för under expeditionen är en del av Siri Enckells egna psykologiska studie. Hon ska observera gruppdynamiken i extrema miljöer och försöka utröna vad som bidrar till en lyckad gruppdynamik.

– Spännande att se hur pressen och faran påverkar gruppen. Jag är också den enda kvinnan med i gruppen så det ska bli spännande att se om det också påverkar gruppdynamiken, säger hon.

Forskargruppen ska bland annat studera grundvatten och en form av landformationer som kallas pingo. En pingo ser ut som en vanlig kulle men under den vanliga jorden finns en kärna av, i princip, is. När vattnet en gång i tiden trängt in under marken och fryst har en slags landhöjning skett. I en pingo finns också mängder med växthusgaser som metan.

– Vi ska studera hur grundvattnet rinner från dessa kullar och försöka förstå källorna till gaserna och vilka biokemiska processer som sker under permafrosten, säger Enckell.

Gruppen ska även studera plastföroreningar i havet och hon berättar att det är förvånansvärt mycket plast som förs med havsströmmarna till Svalbard.

Kanske är det en dum fråga, men det är lätt att få intrycket att trots ständiga larmrapporter görs ingenting. Varför är det då viktigt att fortsätt forska på klimatförändringarna i Arktis?

– Det är inte alls en dum fråga, vi människor är sådana att vi ofta reagerar först när det brinner i våra egna knutar, säger hon.

Expeditionen är ett sätt att visa och berättar hur det faktiskt är, genom att dokumentera det med bilder och video för att enkelt förmedla till folk vad som sker.

– Men det är också viktigt att försöka förstå vad som händer, exempelvis med plasten, hur hamnar den här? Var kommer den ifrån? Hur stoppar vi flödet? Det låter som små saker, men på det stora hela är det en del av lösningen.