Olkiluoto 2 ur bruk längre än väntat

Kärnkraftsreaktorn Olkiluoto 3 väntas vara ur bruk en vecka längre än tidigare beräknat, meddelar Industrins kraft.

Elproduktionen vid reaktorn kördes ner den 18 augusti på grund av att fukt upptäcktes i turbinanläggningens generatorutrymme. Läckan har nu lokaliserats till generatorns rotor. Den skadade rotorn ska bytas ut.

Enligt Industrins kraft kommer reaktorn att börja producera el på nytt den 4 september. Tidigare väntades felet vara åtgärdat den 28 augusti.

Bakslaget kommer i ett läge där elpriset redan har stigit till höjder som inte har setts sedan förra hösten. Under måndagen kostade börselen 70 cent per kilowattimme när den var som dyrast. På torsdagen stiger priset till drygt 30 cent per kilowattimme som mest.

Det skyhöga elpriset är en olycklig slump som inte bara beror på att Olkiluoto 2 ligger nere, rapporterade HBL i måndags.

Priset påverkas också av att överföringen från Sverige har begränsats i och med bygget av en ny kraftledning, och att vindkraftverken för tillfället producerar väldigt lite el.