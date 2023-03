Legendariska skivbutiken Digelius räddas – öppnar på ny adress i Sörnäs

Sedan 1971 har skivbutiken Digelius Music i Femkanten i Helsingfors varit ett paradis för alla diskofiler med intresse för jazz och världsmusik. I början av mars briserade nyheten om Digelius saga är all. Som orsaker uppgavs coronapandemin, ett sinande intresse för att köpa skivor och kärva ekonomiska tider.

Men nu räddas Digelius Music av skivbolaget We Jazz, som också drivit en skivbutik i Vallgård. We Jazz och Digelius butiker slås samman till en butik som öppnas den 5 april på Tavastvägen 48 i Sörnäs. Det är också meningen att Digelius och We Jazz nätbutiker fusioneras till en enhet.

– Vi har köpt Digelius Musics affärsverksamhet och fortsätter med den i We Jazz regi under namnet Digelius. Vi ville rädda en välkänd affär och vi som jobbar i We Jazz har haft ett lång och kärleksfyllt förhållande till Digelius. Vi fick en förfrågan om att köpa upp deras lager samtidigt som vi hade långtgående planer på att förnya vår butik och vår utgivningsverksamhet, säger Matti Nives från We Jazz.