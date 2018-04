BBC skriver att Finlands försök med basinkomst fallit platt – FPA beklagar missförstånd

Internationella mediejättar har uppmärksammat Finlands försök med basinkomst på ett sätt som inte riktigt verka stämma med verkligheten.

Folkpensionsanstalten gick på onsdagen ut med ett pressmeddelande om att det förekommit felaktiga uppgifter i internationella medier om det tvååriga försöket med basinkomst.

Finland's basic incomst trial falls flat, skriver BBC.

Finland Has Second Thoughts About Giving Free Money to Jobless People, skriver New York Times.

I FPA:s pressmeddelande på finska står det att försöket går helt enligt planerna, att syftet var ett tvåårigt försök.

– Försöket pågår till slutet av 2018. Vi ger inte ut några rapporter medan det pågår, eftersom det kan påverka hur personer beter sig och förvränga forskningsresultatet, säger professor Olli Kangas på FPA i pressmeddelandet.

De internationella uppgifterna om att Finland avbryter försöket tillskrivs samma Kangas. SPT har försökt nå honom för att fråga vad han syftade på i intervjuerna, men inte lyckats.

2 000 personer deltar i försöket som inleddes i januari i fjol. De får 560 euro per månad oberoende av övriga inkomster eller aktivitet som arbetssökande.