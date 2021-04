BBC gör ny dokumentär om Britney Spears

Det sista har definitivt inte sagts om Britney Spears och hennes förmyndarskap. Den omtalade New York Times-producerade dokumentären "Framing Britney Spears", som sändes tidigare i våras, följs nu upp av BBC:s version, som heter "The battle for Britney: fans, cash and a conservatorship".

I filmen ska journalisten Mobeen Azhar bland annat bege sig till Britney Spears hemstad Kentwood för att undersöka de komplexa omständigheterna kring förmyndarskapet, rapporterar Music-news.

Han tar också del av den fan-drivna rörelsen #freebritney och intervjuar bland andra Britney Spears forna make-up-artist och hennes koreograf. Bloggaren Perez Hilton och advokaten Lisa MacCarley medverkar också.

Filmen premiärsänds på BBC iPlayer den 1 maj.

Även Netflix ligger bakom en Britney Spears-dokumentär, som ännu inte har något klart premiärdatum. Bakom det projektet står filmaren Erin Lee Carr, som specialiserat sig på true crime-dokumentärer.