Hårda vindar och tvära väderkast på torsdag – åländsk räddningskeppare uppmanar båtägare: se över förtöjningarna

15 plusgrader. Så varmt kan det bli i södra Finland natten mellan onsdag och torsdag. Det varma vädret hänger kvar under fredagen tills ett nytt lågtryck skuffar undan det. Med det kommer hårda vindar och regn.

I jämförelse med tidigare prognoser har vinden ändå mojnat lite och de stormvarningar som utlysts har plockats bort. Varningar för hårda vindar kvarstår ändå på stora delar delar av sjödistrikten runt den finska kusten. Allra hårdast kommer det blåsa på Bottenviken, enligt prognoserna.

– Vinden tilltar under natten mellan onsdag och torsdag. Hårdast blåser det i västra och södra Finland och i norra Finland, säger Meteorologiska institutets jourhavande meteorolog Paavo Korpela på onsdag vid lunchtid.

Uppmaning: kolla förtöjningarna och länspumpen

På Åland har räddningsskepparen John Lundqvist vid Ålands sjöräddningssällskap uppmanat båtägare att se över förtöjningarna inför torsdagen, även om det inte är stormvarning och vattenståndet ligger på en normal nivå.

– Linorna ska vara okej, varken för spända eller för lösa, eller solblekta och ruttna.

Nu är det också extra viktigt att kolla båtens automatiska länspump så att den fungerar om båten skulle få i sig större mängder vatten.

– På hösten är det blad och grejer som ofta pluggar igen pumpen.

Att Sjöräddningssällskapet åker på uppdrag där båten har tagit in vatten och sjunkit vid hemmabryggan är inte ovanligt, säger Lundqvist.

– Det kan vara en förtöjning som gått av och gjort att båten hackat mot en sten och sjunkit. Ofta hänger det ihop med att det blivit högt vatten på hösten och förtöjningarna har redan blivit dåliga när det börjar blåsa, säger han.

Därför uppmanar han båtägare som inte tagit upp båten på land att välja en så skyddad plats som möjligt och kontrollera förtöjningarna. Att dra upp båten på land är ett säkert kort, så länge man beaktar att vattnet kan stiga rejält och snabbt på hösten, säger han.

De båtförare som trots varningarna beger sig ut uppmanar Lundqvist att välja en båt som föraren är van vid och som är lämplig för uppdraget och väderförhållandena. Man ska också klä sig varmt så man klarar av att bli blöt och antingen ha en flytväst eller flytoverall som håller en på ytan om man råkar trilla i vattnet. Dessutom är det bra att lägga in mobilen i en vattentät påse och ha en kompis med sig så man kan få hjälp.

– Ju större riskerna är desto viktigare är det att ha grejerna i skick och använda sunt förnuft, säger Lundqvist.

Omväxlande också i helgen

På torsdag kväll och natten mot fredag klarnar vädret upp och det är stjärnklart. Under natten blir det dimma och på fredag börjar dagen soligt. Temperaturen ligger kring 10–15 grader. Men under dagen blir det molnigt och ett nytt lågtryck med regn drar in. På lördag klarnar vädret upp igen i södra Finland.

I de nordligaste delarna av den lapska armen kan det också komma snö.