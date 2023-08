Recension: Lysande The bear närmar sig kokpunkten

DRAMASERIE The bear 2 10 delar på Disney+ (alla delar sedda). Manus & regi: Christopher Storer, manus även Joanna Calo. I rollerna: Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Molly Gordon, Abby Elliott, Jon Bernthal. F16

Klassisk tv är att alltid ge tittaren vad den vill ha: det förutsägbara, trygga, byt aldrig ut ett vinnande koncept. I den andra säsongen av The bear återvänder alla rollfigurerna till syltan The Original Beef of Chicagoland, som ska byggas om till fine dining-restaurant i jakt på Michelinstjärnor.

Begränsningarna som kännetecknade säsong ett – och gav tittaren den stressiga men stundvis euforiska känslan av att befinna sig i en tryckkokare – är nästan bortblåsta. Det var ett brutalt medryck­ande presensberättandet i obevekligt tempo om människor, alla underdogs, pressade till bristningsgränsen i det trånga restaurangköket där nästan allt utspelade sig. Avsnitten var sprängfyllda av stoff men prick en halvtimme långa.