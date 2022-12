HBL:s julkalender lucka 3: En av Skärgårdshavets vackraste platser

Det här var en av sommarens höjdpunkter för mig och, gissar jag, också för fotografen Timo Kari.

Vackert väder, hav och med en av Skärgårdshavets vackraste platser som mål för resan. För att inte tala om en berörande berättelse.

När vi kört ungefär en halvtimme såg vi en tremastare vid horisonten.

– Vad kan det vara för ett fartyg? undrade jag högt.

Benjamin Donner spejade mot fartyget, som fortfarande var långt borta, och sa sedan självsäkert:

– Det är Georg Stage, ett danskt fartyg.

Jag var förbluffad.

– Hur i hela friden vet du det?

– Som turismchef är det mitt ansvar att känna till varje fartyg som rör sig här, svarade han utan att blinka.

Senare visade det sig att han kollat upp fartyget i en app. Han skrattade gott åt min imponerade min.

Var är intervjun gjord?

Hufvudstadsbladet lottar ut en digital HBL-gåvoprenumeration (HBL 365) bland dem som svarat rätt på frågan. Skicka in ditt svar före midnatt! Vinnaren lottas ut 7.12 och vi kontaktar vinnarna så fort som möjligt per telefon eller e-post. Mer information om gåvan fås senare per e-post.

Prenumerationen gäller i tre månader från och med årsskiftet (1.1–31.3.2023).

Kontaktuppgifterna används endast för utlottningen.

Svaret på lucka 2: Den åländska kaptenen Rune Fellman i kaptenshytten ombord på Viking Lines Amorella, som under hösten såldes till rederiet Corsica Ferries och numera finns på Medelhavet.

Läs hela intervjun från februari 2022: Amorellas kapten Rune Fellman efter 40 år på sjön: Grundstötningen var hårdaste prövningen