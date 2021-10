I Candyman finns gott om intressanta uppslag, men den glömmer det viktigaste för genren: att skrämmas. Filmen saknar ingalunda blod och våld, men är så fokuserad på det tematiska att helheten lämnas åt sitt öde.

Candyman må vara regisserad av Nia DaCosta men det som man i första hand bör känna till är att det är Jordan Peele, mannen bakom Get out, som bidragit till filmens manus.Och precis som i Get out...