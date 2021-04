Är du fortfarande i sommarjobbslimbo?

Är dina sommarplaner ännu öppna? Får du ont i magen och känner dig stressad? Du är inte ensam – för många är jakten på det ultimata sommarjobbet, eller ett sommarjobb över huvud taget, en årligen återkommande pärs.

Camilla Kylander som driver rekryteringsföretaget Minjon och Cecilia Adolfsson som ansvarar för personalfrågorna på Miltton ger oss sina bästa tips för hur man får napp på jobbmarknaden.

Det är svårt att hitta balansen mellan kvalitet och kvantitet. Det finns heller ingen regel för hur mycket tid du ska investera i en ansökan eller hur många ansökningar du borde få i väg under en vecka. Men Camilla Kylander säger att ett gott grundarbete ger dig möjligheten att skicka fler ansökningar.

– Då man skriver sitt ansökningsbrev så lönar det sig att göra en jättebra grund där man ger en bild av hurdan man är som arbetstagare. Sedan kan man enkelt komplettera brevet med 2-4 orsaker till att man skulle vara en lämplig kandidat för just det jobbet man söker.

Att ansökans kvalitet är viktig håller Cecilia Adolfsson med om, men att skicka ut svärmar av ansökningar som ur en hagelbössa kan också ge resultat.

– En ung person har sällan någon spetskompetens som gör att man sticker ut ur mängden. Jag skulle nog satsa på att göra en bra ansökan som speglar vem du är och sen skicka ut den till många. Något hagel träffar förhoppningsvis, säger Adolfsson.

Att svara på listade arbetsannonser är kanske det vanligaste sättet att söka jobb, men inte det enda. En annan möjlighet är att direkt kontakta ett företag. Gör du det är trixet att kunna övertyga företaget att du kan lösa ett problem som de har.

– Man kan skapa ett behov. Inte kanske genom att ringa till stora etablerade företag, de har så starka processer att det är svårt att komma in på det sättet. Men börja med att gå runt till exempel till den lokala tvättinrättningen eller den lokala butiken och fråga. Knacka på och säg att du märkt att det aldrig är sopat utanför dörren på morgonen, eller vad det nu än kan vara. Det gäller att ta fram ett problem som du kan lösa genom att komma och sommarjobba, säger Adolfsson.

– Med tanke på att många företag är aktiva på sociala medier ger det möjligheten att lite mera flexibelt söka jobb. Jag skulle rekommendera dem som mot slutet av våren inte har ett sommarjobb att aktivt följa intressanta företag på sociala medier, som Instagram eller Linkedin. Försök ha koll på vad det talas om, kanske man kan skicka ett meddelande för att se om det finns någon öppning och berätta vad man är intresserad av. Det öppnar fler dörrar, säger Kylander.

Både Kylander och Adolfsson är eniga om vikten av att ha en koncis ansökan och avråder från att skicka in en lång och tung text. Det gäller att komma ihåg att någon ska orka läsa brevet och att texten ska väcka ett intresse.

Se även till att inte inleda med något opersonligt som "Bästa mottagare". Det ger intrycket av att du sökt flera platser med exakt samma ansökan, fortsätter Kylander.

Ett annat tips hon ger är att ge exempel och förklara. Till exempel duger det inte att skriva att du är bra i skolan. Om din akademiska nivå är något du vill kommunicera så ska du göra det med talande exempel. Berätta till exempel ditt medeltal eller att du fått stipendium i det ena eller det andra.

– De bästa ansökningarna är de där någon säger: Det här brinner jag för, det här har jag provat på, det här känner jag att är min grej och det här skulle jag tillföra, säger Cecilia Adolfsson.

Ditt informationspaket och din ansökan ska skrivas för den typ av arbete du söker. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att du vanligen tävlar med personer som är i samma position som du är i. Har du kort arbetserfarenhet och söker ett jobb du är kvalificerad för kommer största delen av dem du tävlar med också att ha kort arbetserfarenhet, förklarar Kylander.

– Det vanligaste felet är att ansökan är för lång. Du ska få din ansökan på en A4 och du ska få ditt CV på en A4. Be någon läsa igenom, ofta måste man stryka och "kill your darlings". Be kompisar eller släktingar läsa igenom din ansökan, säger Adolfsson.

Referenser är något som ofta efterfrågas och det kan ofta vara ett problem om du är ny på marknaden. Det kan vara svårt att hitta många tidigare chefer, och här kan det gälla att vara lite kreativ. Om du studerar kan du lista någon du gjort grupparbete med, den personen kan säkerligen berätta hur du är att jobba med.

– Jag skulle absolut säga att om man inte har referenser från förmän så kan man fråga av andra kollegor på samma jobb. Det behöver inte direkt vara din förman, utan någon du jobbat med som kan säga varför du är värdefull som kollega. Sen kan man gärna tänka lite utanför boxen. Om du spelar fotboll så kan tränaren säkert säga hurdan du är som lagspelare, säger Camilla Kylander.

– Till exempel din skribaledare, den personen har sett dig på ett läger. Din gamla lärare, vem som helst som ärt utanför din absoluta närkrets men har sett dig i situationer där du har tvingats ta ansvar eller sköta tidtabeller, säger Adolfsson.

Många undrar hur länge man ska ha sina sommarjobb på sitt CV. Enligt båda experterna ska de stå listade så länge de är relevanta. Om det är skralt med arbeten att lista i meritförteckningen gäller det att lista allt du kan.

– Så länge det du listar på något sätt ger relevant information om vad du har gjort så ska du ha det med. Det finns inte riktigt någon uttalad regel, men är sommarjobbet över tio år gammalt så är det kanske inte så relevant längre, säger Kylander.

– Vi har ett träningsprogram där vi anställer nya varje år, vanligen personer som är i slutändan av sina studier och är mellan 22 och 28 år. De kan gärna ännu ha sina sommarjobb listade – kanske inte om det har varit ett två veckors jobb att kratta gräs, men har du varit en hel sommar någonstans.

– Men i min ålder, 56 år, ska man nog inte längre ha sommarjobbet på cv:n om det inte handlar om något mycket speciellt som du vill lyfta fram, säger Cecilia Adolfsson.

Vilken typ av sommarjobb man får spelar inte nödvändigtvis en så stor roll. Både Adolfsson och Kylander säger att det är bättre att ha ett jobb än inget jobb. Att kratta rabatter eller utföra mindre glamorösa jobb kan enligt Adolfsson visa på initiativrikedom och att du inte är rädd för att kavla upp ärmarna.

Men blir det sommar och du står utan anställning gäller det att göra det bästa av situationen.

– Sätt dig på ett bemanningsföretags listor, det kan ge en öppning. Ett annat alternativ är delta i öppna universitets- eller andra kurser som inte kostar så mycket. De kan vara lärorika och du kan få en spännande kombination av kunnande som inte alla har, säger Cecilia Adolfsson.

– Det gäller att visa att du varit aktiv, säger Camilla Kylander.