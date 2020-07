Basketstjärnor hyllar offer med specialtröjor

Rättvisefrågor står i fokus inför premiären i den amerikanska damligan i basket, WNBA.Bland annat ska de första matcherna spelas med tröjor med namn på svarta kvinnliga offer för polisbrutalitet och rasistiskt våld.

WNBA skriver på sin webbplats att man tillsammans med spelarfacket WNBPA bildar ett råd för social rättvisa och startar rättviserörelsen The Justice Movement. Detta för att förstärka spelarnas röster och se till att de blir ledande i frågor om social rättvisa. Lagen och spelarna ska driva frågor som rör bland annat rasism, rösträtt, HBTQ och vapenkontroll.

Under den första helgens spel, i slutet av juli, ligger fokus på Black Lives Matter-rörelsen. Då ska man uppmärksamma kvinnliga svarta offer, bland andra Sandra Bland, Breonna Taylor och Vanessa Guilen, som utsatts för polisbrutalitet och rasistiskt våld.

Under hela säsongen ska spelarna värma upp till matcherna i tröjor med texterna "Black Lives Matter" på framsidan och "Say Her Name" på ryggen.

"Vi är otroligt stolta över WNBA-spelarna som fortsätter att vara ledande med sina inspirerande röster och effektiva agerande i ligans fajt mot strukturell rasism och våld", säger kommissionären Cathy Engelbert till WNBA:s webbplats.

Ligan och spelarorganisationen WNBPA ska jobba med rättvisefrågor genom att bland annat hålla publika samtal, rundabordssamtal och ha spelarproducerade podcasts.

"Som många WNBA-spelare har sagt och visat genom åren är skälet till vårt engagemang när det gäller social rättvisa att det finns i vårt dna. Med mer än 140 röster kan vi för första gången med stark kraft knyta an till våra systrar runt om i landet och i övriga världen", säger WNBPA:s ordförande Nneka Ogwumike.

WNBA säger att man som den äldsta proffsligan i amerikansk damidrott, och med det äldsta spelarfacket, vill vara en förebild genom att bli den första att ta sig an frågan om social rättvisa.

