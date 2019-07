Basketlöftet Jantunen om livet i USA: "En tung men rolig sommar"

En av den finska basketens stora talanger Mikael Jantunen gör sig redo för sin debutsäsong i den Nordamerikanska universitetsligan NCAA. Han fick sig ett smakprov av livet i Salt Lake City då han gjorde fem veckor av sommarskola på University of Utah.

19-åriga Mikael Jantunen har haft en händelserik sommar. Han representerade Finland i sommaruniversiaden, inledde sin militärtjänstgörning och tog studenten vid Backasbrinkens idrottsgymnasium.

Men studentfesten hade han så sent som i söndags. Detta eftersom han befann sig på University of Utah i Salt Lake City då resten av kompisarna lade på sig studentmössan.

– Jag gick i sommarskola och tränade där i fem veckor. Jag kom dit ett veckoslut före sommarskolan hann börja. Det var mycket saker att sköta då man kom dit för första gången. Jag fixade sim-kort så att man fick kontakt med alla som man behöver få kontakt med och så registrerade man sig som studerande. När man är internationell studerande så måste man fylla i säkert femtio olika formulär innan man börjar. Och så var det skola varje dag och varje kväll och träna för sig själv. Aldrig hann det bli tråkigt. Men jag fick mycket ut av det hela, berättar Jantunen.

– Det var tungt men roligt. Och det blir lättare att fara tillbaka dit i höst, tillägger han.

University of Utah hör till delstatens största med sina omkring 33 000 studerande och tusentals anställda. En hel del att anpassa sig till kan man säga. Men Jantunen menar att han rätt snabbt kom in i dagsrytmen. Hjälp och handledning finns tillhands vare sig det handlar om studier eller basketen. Vardagen under Jantunens första besök var rätt hektiskt fast själva studielivet var lugnt.

– Det var inte många andra på plats där. Största delen av fritiden gick till att sova. Jag sov säkert elva timmar per dag. Det var lång nattsömn och långa tupplurar så att man skulle orka, säger Jantunen.

Den största delen av tiden gick åt på campusområdet men lite grann hann Jantunen se sig runt i Salt Lake City.

– En fin stad som är på hög höjd – det märktes i början, säger han.

Någon större kulturchock har Jantunen inte känt av. Faciliteterna på skolan är i skick och idrottarliv är idrottarliv oavsett var man bor. Den notoriskt ohälsosamma amerikanska maten har Jantunen inte rört.

– Jag försökte hålla mig borta från den amerikanska maten. Jag har sett hur jag ser ut då jag ätit sådan mat och jag vill inte gå tillbaka till det, säger den tvåspråkiga baskettalangen.

– Han är den första som kommit tillbaka från USA i bättre form än när han for dit, inflikar landslagstränaren Henrik Dettmann skämtsamt.

För tillfället befinner sig Jantunen och resten av landslaget i träningscentret i Kisakallio. Förberedelserna för höstens matcher är i full fart. På söndag möter Finland Litauen på bortaplan och nästa vecka blir det träningsmatch mot kommande EM-kvalmotståndaren Serbien likaså på bortaplan. Den 16 respektive 18 augusti står hemmamatcher mot Litauen och Ryssland på programmet.

I och med spel i universitetsligan NCAA så kommer Jantunen inte delta i EM-kvalet. All fokus är på hans debutsäsong i University of Utah. Men ett öga ska han hålla på Finlands kvalmatcher. Jantunen litar att hans lagkompisar fixar EM-biljetten ur gruppen med regerande EM- och VM-tvåan Serbien, direktkvalificerade värdnationen Georgien och den tredje motståndaren som blir antingen Island, Portugal eller Schweiz.

– Vi har jättebra lag och bra spelare så det borde inte vara något problem att klara kvalet, säger Jantunen.

EM-kvalet börjar för Finlands del i februari.