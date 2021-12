Basisten från ikoniska gruppen The Roots är död

Leonard “Hub” Hubbard, som var med och grundade den ikoniska hiphopgruppen The Roots, är död. Han blev 62 år, skriver Deadline.

"Det är med det tyngsta av hjärtan vi säger hej då till vår bror Leonard Nelson Hubbard", skriver gruppen i ett inlägg på Instagram.

Leonard "Hub" Hubbard spelade bas på gruppens sju första album. 2007 drabbades han av blodcancer och gjorde samma år sin sista show med bandet. Sedan dess har han kämpat mot sjukdomen.

The Roots släppte sitt första album "Organix" 1993. Genombrottsskivan "Things fall apart" kom 1999, med låten hitlåten "You got me".

När The Roots blev husband i tv-programmet "Late Night with Jimmy Fallon" 2009 hade Leonard "Hub" Hubbard redan lämnat bandet.